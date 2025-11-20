Мир
Трамп одобрил законопроект о сокрушительных санкциях против России

Сенатор Грэм: Трамп одобрил законопроект о санкциях в отношении России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kaniuka Ruslan / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп одобрил законопроект о «сокрушительных санкциях» против России. С таким утверждением выступил соавтор законопроекта, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), его цитирует CNN.

По словам Грэма, Белый дом направил ему заявление «около двух часов назад», в котором говорилось, что законопроект был одобрен.

Он также рассказал, что американский президент во время игры в гольф попросил лидера республиканцев в Сенате Джона Тьюна внести документ на рассмотрение.

Ранее Трамп заявил, что поддерживает законопроект по жестким санкциям против партнеров России. Он отметил, что по условиям его все устраивает.

Законопроект о введении новых санкций против России весной был внесен в Конгресс США. Пакет включает в себя право на введение пошлин против РФ и торгующих с ней партнеров с возможностью предоставить отсрочку на 180 дней. Прежде всего эта мера нацелена на полное пресечение торговли нефтью и ураном.

