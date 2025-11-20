Экономика
12:34, 20 ноября 2025Экономика

Сбер заявил об ускорении приема документов в строительстве через GigaChat

GigaChat в пилоте ускорил проверку документов для «Газпром трансгаз Томск»
Алена Шаповалова
Алена Шаповалова (Сотрудник отдела «‎Бизнес»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

«Газпром трансгаз Томск» совместно со Сбером начал внедрение нейросети GigaChat для автоматизации проверки исполнительной документации при строительстве линейных объектов. Пилотный проект представили на международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта»).

Строительство линейных объектов, особенно силами широкого круга подрядчиков, часто связано с большим объемом ручной работы по проверке закрывающих документов, таких как акты выполненных работ и освидетельствованные скрытые работы. Ранее специалисты были вынуждены вручную сверять данные из сотен документов с проектной документацией, что существенно замедляло ввод объектов в эксплуатацию.

«Новое решение на базе нейросети GigaChat автоматически распознает документы, в том числе таблицы, с помощью модальности по работе с изображениями и сверяет объемы работ по разным актам с объемами, указанными в комплектовочной ведомости, а заодно проверяет орфографию и пунктуацию. Высокую скорость и качество результата обеспечивают ИИ-агенты для самостоятельного анализа контекста, выбора действий и решения сложных задач. С нашим партнером "Газпром трансгаз Томск" мы проводим пилотный проект автоматизации проверки исполнительной документации. Уже первые результаты показали, что наше решение экономит время и устраняет ошибки, повышая качество и скорость строительного контроля», — сказал руководитель дирекции трансформации клиентов CIB Сбербанка Андрей Дмитриев.

В перспективе массовое внедрение AI-помощника в линейное строительство по всей стране кардинально ускорит стройконтроль и позволит намного быстрее вводить объекты в эксплуатацию, отметили на конференции. Специалисты по приемке смогут уделять больше времени проблемным вопросам, а всю рутину возьмет на себя искусственный интеллект.

«Наша компания обеспечивает транспортировку газа в 15 регионах Сибири и Дальнего Востока, осуществляя функцию строительного контроля производственных объектов на территории своей деятельности. Внедрение технологий искусственного интеллекта позволяет не только повысить качество контроля, но и ускорить процессы приемки объектов. Это один из примеров нашей последовательной работы по цифровой трансформации предприятия», — сказал генеральный директор «Газпром трансгаз Томск» Владислав Бородин.

