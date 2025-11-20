Сбер заявил об ускорении приема документов в строительстве через GigaChat

GigaChat в пилоте ускорил проверку документов для «Газпром трансгаз Томск»

«Газпром трансгаз Томск» совместно со Сбером начал внедрение нейросети GigaChat для автоматизации проверки исполнительной документации при строительстве линейных объектов. Пилотный проект представили на международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта»).

Строительство линейных объектов, особенно силами широкого круга подрядчиков, часто связано с большим объемом ручной работы по проверке закрывающих документов, таких как акты выполненных работ и освидетельствованные скрытые работы. Ранее специалисты были вынуждены вручную сверять данные из сотен документов с проектной документацией, что существенно замедляло ввод объектов в эксплуатацию.

«Новое решение на базе нейросети GigaChat автоматически распознает документы, в том числе таблицы, с помощью модальности по работе с изображениями и сверяет объемы работ по разным актам с объемами, указанными в комплектовочной ведомости, а заодно проверяет орфографию и пунктуацию. Высокую скорость и качество результата обеспечивают ИИ-агенты для самостоятельного анализа контекста, выбора действий и решения сложных задач. С нашим партнером "Газпром трансгаз Томск" мы проводим пилотный проект автоматизации проверки исполнительной документации. Уже первые результаты показали, что наше решение экономит время и устраняет ошибки, повышая качество и скорость строительного контроля», — сказал руководитель дирекции трансформации клиентов CIB Сбербанка Андрей Дмитриев.

В перспективе массовое внедрение AI-помощника в линейное строительство по всей стране кардинально ускорит стройконтроль и позволит намного быстрее вводить объекты в эксплуатацию, отметили на конференции. Специалисты по приемке смогут уделять больше времени проблемным вопросам, а всю рутину возьмет на себя искусственный интеллект.

«Наша компания обеспечивает транспортировку газа в 15 регионах Сибири и Дальнего Востока, осуществляя функцию строительного контроля производственных объектов на территории своей деятельности. Внедрение технологий искусственного интеллекта позволяет не только повысить качество контроля, но и ускорить процессы приемки объектов. Это один из примеров нашей последовательной работы по цифровой трансформации предприятия», — сказал генеральный директор «Газпром трансгаз Томск» Владислав Бородин.

