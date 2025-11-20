Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:45, 20 ноября 2025Экономика

Средний размер кредита на покупку автомобиля вырос

НБКИ: Средний размер автокредита в октябре достиг 1,51 миллиона рублей
Кирилл Луцюк

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В октябре 2025 года средний размер ссуды на приобретение автомобиля вырос до 1,51 миллиона рублей. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель вырос на 9,5 процента. В октябре 2024 года речь шла о 1,38 миллиона рублей.

Наибольший средний размер выданных автозаймов в российских регионах зафиксировали в Москве (2,1 миллиона рублей), Московской области (1,84 миллиона), Санкт-Петербурге (1,75 миллиона), а кроме того, в Ленинградской (1,63 миллиона) и Тюменской (1,63 миллиона) областях.

Комментируя эту статистику, директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков заметил, что средний размер выданных автокредитов рос семь месяцев подряд вплоть до октября текущего года. Он также напомнил, что в настоящее время при одобрении автокредитов кредиторы по-прежнему ориентируются на заемщиков с хорошей кредитной историей и значением показателя долговой нагрузки (ПДН) не более 50 процентов.

По итогам октября 2025 года в России увеличилось как количество выданных кредитов на покупку автомобилей, так и совокупные объемы подобного рода займов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    16-летние россиянки втайне от родителей едут на вечеринки с шейхами в Дубай. Они продают свою девственность за сотни тысяч рублей

    Армия России заняла Веселое

    ВСУ попытались прорвать окружение в Харьковской области

    Армия России уничтожила пусковые установки HIMARS

    Мать российского криминального авторитета упала в обморок на суде по его делу

    Трамп обрушил поставки одного из ключевых экспортных товаров Швейцарии

    Малышева похвалила изобретение индийских ученых против воняющей обуви

    В России высказались о новых «сокрушительных санкциях» США

    В Африке обратились к Путину, Медведеву и Лаврову

    Российские войска нанесли серию ударов по востоку Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости