Россияне стали чаще брать автокредиты в преддверии нового утиля

НБКИ: Объемы выдачи автокредитов в России выросли на 2,7 процента в октябре

По итогам октября 2025 года в России выросло как количество выданных кредитов на покупку автомобилей, так и совокупные объемы подобного рода займов. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которыми ознакомилась «Лента.ру».

За отчетный период число одобренных российскими финансовыми организациями автозаймов увеличилось на 2,8 процента и достигло 117,8 тысячи единиц. Суммарный объем кредитов на покупку машин за это время составил 182,4 миллиарда рублей. Для сравнения, в сентябре показатель находился на уровне 177,7 миллиарда рублей. Таким образом, за второй осенний месяц совокупные объемы автозаймов в России увеличились на 4,7 миллиарда рублей, или на 2,7 процента.

Наибольшее число выдач автозаймов эксперты традиционно зафиксировали в крупнейших городах и регионах страны. Так, в Москве, оказавшейся лидером рейтинга, показатель составил 8,64 тысячи единиц. В топ-3 также вошли Московская область (8,13 тысячи) и Республика Татарстан (6,53 тысячи). В Санкт-Петербурге выдача автозаймов выросла на 8,7 процента, резюмировали эксперты.

Аналитики связывают рост спроса на подобного рода кредиты в том числе с новостями о скором повышении утилизационного сбора на ввоз иномарок категории М1 с двигателем мощностью свыше 160 лошадиных сил. На ситуацию также оказывает влияние затяжное смягчение денежно-кредитной политики Центробанка. Так, с начала лета ключевая ставка снизилась на 4,5 процентного пункта. В результате в настоящее время автомобиль в России можно приобрести в кредит под 13-14 процентов годовых, отмечал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. В преддверии грядущего подорожания ряда популярных моделей покупка машины в кредит сейчас является «не худшим вложением», констатировал он.