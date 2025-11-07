Названы главные «спусковые крючки» бума продаж машин в России

Глава «Автостата»: Утиль и снижение ключевой ставки привели к буму продаж

Скорое повышение утильсбора на иномарки с двигателем мощностью выше 160 лошадиных сил и смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка (ЦБ) стали главными «спусковыми крючками» октябрьского бума продаж автомобилей в России. Об этом заявил глава «Автостат» Сергей Целиков, его слова приводятся на сайте аналитического агентства.

На фоне новостей о грядущем изменении методики расчета на вышеуказанные автомобили многие дилеры в России стали повышать стоимость машин. С учетом отсутствия скидок граждане стали отчетливее понимать, что в дальнейшем покупка авто станет еще более затратным вложением. «Заработал принцип: "Покупай сегодня, так как завтра будет дороже», — отметил Целиков.

В итоге в октябре участники рынка зафиксировали «выстрел сжатой пружины» отложенного спроса. Хранить деньги на вкладах с учетом снижения рыночных ставок после очередного смягчения ДКП регулятора стало менее выгодно, что, в свою очередь, привело к перетоку денежных средств в сторону покупки новых автомобилей. «Автомобиль сейчас, когда ставки по вкладам снизились до 13-14 процентов, является не худшим вложением», — резюмировал Целиков.

По итогам октября суммарные объемы продаж новых легковушек в России достигли 165,7 тысячи единиц. Данный результат оказался максимальным с ноября прошлого года. Резко устремился вверх и спрос на автозаймы. За второй месяц осени количество выданных кредитов на покупку нового авто увеличилось на 31 процент год к году, а их совокупный объем — на 45 процентов. Эффекта от новостей про грядущее повышение утиля, полагает Целиков, хватит и на ноябрь. Ажиотажный спрос на российском авторынке, считает эксперт, сохранится до начала зимы, после чего начнет охлаждаться.