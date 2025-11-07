Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:44, 7 ноября 2025Экономика

Россияне бросились занимать на покупку машин в преддверии нового утиля

«Автостат»: Выдача автозаймов в России в октябре достигла пика в 2025 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В октябре выдача кредитов на покупку машин в России достигла годового пика как в количественном, так и в денежном выражениях. О резком росте спроса граждан на подобные банковские продукты в преддверии очередного повышения утильсбора сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

Число одобренных заявок на предоставление автокредитов в стране за отчетный период увеличилось на 31 процент в сравнении с тем же периодом прошлого года. В деньгах показатель вырос еще в большей степени — на 45 процентов. Достигнутые результаты оказались максимальными в 2025-м, резюмировали аналитики.

Материалы по теме:
Центробанк в четвертый раз подряд снизил ключевую ставку. Как это повлияет на российскую экономику?
Центробанк в четвертый раз подряд снизил ключевую ставку. Как это повлияет на российскую экономику?
24 октября 2025
Власти отложили повышение утильсбора на автомобили. Его критиковали Матвиенко, таможня, бизнес и тысячи простых россиян
Власти отложили повышение утильсбора на автомобили. Его критиковали Матвиенко, таможня, бизнес и тысячи простых россиян
14 октября 2025

Пиковые значения эксперты также зафиксировали в сегменте вторичного авторынка. Несмотря на снижение на 4 процента в годовом выражении, число выданных кредитов на покупку подержанных машин по итогам второго осеннего месяца оказалось максимальным в этом году. В деньгах показатель увеличился год к году на 3 процента, констатировали эксперты.

Резкое увеличение спроса россиян на покупку новых автомобилей в кредит аналитики связывают в первую очередь с грядущим повышением утильсбора на иномарки с двигателем мощностью выше 160 лошадиных сил. Вилку подорожания при ввозе такого рода авто основатель компании EvoCars Денис Блинов оценивал в 200 тысяч — 2 миллиона рублей. Нынешний всплеск спроса на автокредиты, пояснили эксперты, обусловлен стремлением граждан приобрести машины, пока их стоимость не пошла резко вверх. При этом россиян, судя по приведенной выше статистике, не отпугивают даже рыночные ставки, продолжающие оставаться на очень высоком уровне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вертолет с туристами разбился на юге России

    В Британии указали на опасную ошибку Европы по отношению к России

    Мировые цены на продовольствие продолжили падать

    Международные резервы России сократились вторую неделю подряд

    Поднявшую с пола деньги россиянку обвинили в воровстве

    В России назвали запуск парома из Сочи в Трабзон преждевременным

    В ЕС предложили новый план против России

    Появились подробности о крушении вертолета в Дагестане

    Россиян научили готовиться к зимним путешествиям

    Артемий Лебедев дал совет живущему на Украине поклоннику

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости