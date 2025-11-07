Россияне бросились занимать на покупку машин в преддверии нового утиля

«Автостат»: Выдача автозаймов в России в октябре достигла пика в 2025 году

В октябре выдача кредитов на покупку машин в России достигла годового пика как в количественном, так и в денежном выражениях. О резком росте спроса граждан на подобные банковские продукты в преддверии очередного повышения утильсбора сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

Число одобренных заявок на предоставление автокредитов в стране за отчетный период увеличилось на 31 процент в сравнении с тем же периодом прошлого года. В деньгах показатель вырос еще в большей степени — на 45 процентов. Достигнутые результаты оказались максимальными в 2025-м, резюмировали аналитики.

Пиковые значения эксперты также зафиксировали в сегменте вторичного авторынка. Несмотря на снижение на 4 процента в годовом выражении, число выданных кредитов на покупку подержанных машин по итогам второго осеннего месяца оказалось максимальным в этом году. В деньгах показатель увеличился год к году на 3 процента, констатировали эксперты.

Резкое увеличение спроса россиян на покупку новых автомобилей в кредит аналитики связывают в первую очередь с грядущим повышением утильсбора на иномарки с двигателем мощностью выше 160 лошадиных сил. Вилку подорожания при ввозе такого рода авто основатель компании EvoCars Денис Блинов оценивал в 200 тысяч — 2 миллиона рублей. Нынешний всплеск спроса на автокредиты, пояснили эксперты, обусловлен стремлением граждан приобрести машины, пока их стоимость не пошла резко вверх. При этом россиян, судя по приведенной выше статистике, не отпугивают даже рыночные ставки, продолжающие оставаться на очень высоком уровне.