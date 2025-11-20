ВС России взяли Веселое в районе Гуляйполя в Запорожской области

Группировка войск «Восток» Вооруженных сил (ВС) России взяла населенный пункт Веселое в районе подконтрольного Украине Гуляйполя в Запорожской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Воин DV».

«Отсчитывая от начала ноября, Веселое становится пятым населенным пунктом, освобожденным героями из 114-го мотострелкового полка, (...) и тринадцатым — группировкой войск "Восток"», — отмечают авторы канала.

Как сообщается, вместе с населенным пунктом бойцы ВС России взяли под контроль крупный район обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) площадью более 15 квадратных километров. Авторы также отмечают, что украинское командование несколько дней пытается стабилизировать положение и безуспешно отправляет в контратаки переброшенные на гуляйпольское направление резервы.

Ранее офицер ВСУ с позывным Алекс предрек украинским войскам серьезные проблемы в Запорожской области из-за потери Ровнополья. По его словам, расположение населенного пункта имеет чрезвычайно важное значение для дальнейшей обороны Гуляйполя.