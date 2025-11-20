Бывший СССР
Стало известно о жестких сроках подписания мирного плана Зеленским

Axios: Зеленский согласовал с министром США график подписания мирного плана
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром армии США Дэном Дрисколлом и согласовал с ним жесткий график подписания мирного плана, разработанного администрацией США для урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает Axios.

«Зеленский согласился на переговоры, и его офис заявил, что он рассчитывает обсудить этот вопрос с президентом [США Дональдом] Трампом в ближайшие дни», — сказано в публикации.

Неназванный украинский чиновник сообщил, что по итогам встречи стороны договорились работать над положениями плана, а также определили жесткие сроки его подписания. Конкретную дату Axios не называет.

19 ноября портал Axios сообщил, что США разрабатывают новый план урегулирования конфликта на Украине. Документ содержит 28 пунктов, а ключевую роль в его разработке играет спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

