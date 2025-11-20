Бывший СССР
Уволенная из-за коррупции министр энергетики ответила на обвинения в побеге с Украины

Экс-министр энергетики Украины Гринчук опровергла бегство из страны
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Бывшая министр энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что находится в стране и выполняет профессиональные обязанности. На обвинения в побеге с Украины экс-министр Гринчук ответила в комментарии для «Би-Би-Си Украина».

«На Украине, в министерстве, занимаюсь передачей документов», — заявила бывший министр.

При этом Гринчук отказалась отвечать на вопросы, почему игнорирует вызов по повестке в Верховную Раду и считает ли свою отставку справедливой.

19 ноября Верховная Рада Украины проголосовала за отставку министра энергетики Светланы Гринчук. Нардеп Марьяна Безуглая тогда заявила, что Гринчук уже покинула территорию Украины.

