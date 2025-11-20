Мир
12:19, 20 ноября 2025
Мир

В Африке обратились к Путину, Медведеву и Лаврову

Историк Чама: Путин, Медведев и Лавров — выдающиеся граждане России
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава российского МИД Сергей Лавров — выдающиеся граждане России и признанные в мире деятели. К российскому руководству обратился директор Глобального Центра черной истории, наследия и образования Цегайе Чама во время выступления на международной конференции по вопросу обеспечения продовольственного суверенитета стран Африки в Аддис-Абебе, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Он призвал Москву инвестировать в образование, в технологии и инновации, связанные с людьми африканского происхождения.

«Пожалуйста, создайте педагогические системы, не основанные на эксплуатации и колонизации, основанные на африканском достоинстве и африканских традициях, учитывая богатую мудрость коренных народов и знания чернокожих народов всего мира», — попросил историк.

Ранее Лавров заявил, что Россия привержена развитию дружественных и экономических связей с Африкой. По его словам, российские экономоператоры будут и впредь оказывать необходимое содействие в решении данной задачи.

