Глава МИД Сийярто: Венгрия хочет остановить отправку денег ЕС украинской мафии

Венгрия намерена прекратить царящее в Европейском союзе (ЕС) безумие, когда деньги налогоплательщиков отправляют украинской мафии. С таким заявлением выступил венгерский глава МИД Петер Сийярто на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«В Брюсселе царит настоящее безумие. Несмотря на провал украинской военной мафии, [глава Европейской комиссии Урсула] фон дер Ляйен все еще хочет отправить на Украину дополнительные 100 миллиардов евро. Кто знает, куда на самом деле пойдут деньги венгров и европейцев», — возмутился дипломат.

Сийярто сообщил, что венгерские представители отправятся в Брюссель, чтобы «остановить это безумие». Он подчеркнул, что деньги венгров не могут оказаться на Украине «для финансирования военной мафии».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что властям ЕС необходимо будет взять заем, чтобы продолжить финансирование Украины. Он указал на то, что суммы в размере 135 миллиардов евро, которую Брюссель выделил Киеву, сейчас просто нет в европейском бюджете.