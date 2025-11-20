Бывший СССР
В Литве с нового года введут налог на оборону

Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Matthias Balk / dpa / Global Look Press

Сейм Литвы утвердил новый налог — 10 процентов взнос на оборону, который будет добавляться с 1 января 2026 года к стоимости большинства страховых полисов. Об этом сообщает издание Delfi.

Издание объясняет, что с 2026 года подорожают страхование жилья, КАСКО, страхование поездок, здравоохранение и сельхозтехника.

Страховщики предупреждают: новый сбор будет работать как НДС — компании просто будут собирать налог и перечислять его в бюджет. К примеру, если полис стоит 100 евро, его цена вырастет до 110.

В ночь на 20 ноября Литва возобновила работу двух наземных пунктов пропуска Мядининкай и Шальчининкай на границе с Белоруссией. Позже глава МВД республики Владислав Кондратович заявлял, что Вильнюс оставляет за собой право снова закрыть границу двух постсоветских стран.

