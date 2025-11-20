В МИД ответили на слова Уитакера об агрессии в отношении России

Захарова: Уитакер предпринял попытку скопировать Байдена словами о России

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер предпринял попытку скопировать бывшего американского президента Джо Байдена словами о необходимости демонстрировать больше агрессии в отношении России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Вы вспомните, вот сейчас сказали, что он призвал Европу перейти на новый уровень агрессивности в отношении России. Этим занимался Байден», — отметила дипломат.

Захарова предложила уточнить у США вопрос о партийной принадлежности Уитакера и напомнила, что нынешняя администрация демонтирует наследие Байдена.

Ранее Уитакер призвал страны Европы занять более агрессивную позицию в отношении России. Он заявил, что европейским союзникам США следует приступить к реализации планов по использованию замороженных российских активов для покрытия военных расходов Украины.