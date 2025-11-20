Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:17, 20 ноября 2025Мир

В МИД ответили на слова Уитакера об агрессии в отношении России

Захарова: Уитакер предпринял попытку скопировать Байдена словами о России
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер предпринял попытку скопировать бывшего американского президента Джо Байдена словами о необходимости демонстрировать больше агрессии в отношении России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Вы вспомните, вот сейчас сказали, что он призвал Европу перейти на новый уровень агрессивности в отношении России. Этим занимался Байден», — отметила дипломат.

Захарова предложила уточнить у США вопрос о партийной принадлежности Уитакера и напомнила, что нынешняя администрация демонтирует наследие Байдена.

Ранее Уитакер призвал страны Европы занять более агрессивную позицию в отношении России. Он заявил, что европейским союзникам США следует приступить к реализации планов по использованию замороженных российских активов для покрытия военных расходов Украины.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Посол Польши заявил, что на него напали в Петербурге. На российском ТВ это назвали теплой встречей

    Назван главный страх Европы и Украины от неприятия плана Трампа

    В России ответили на призыв Генштаба Франции готовиться терять детей на войне

    Самая красивая девушка России затерялась на конкурсе костюмов на «Мисс Вселенная»

    Россиянам назвали борющийся со старением лучше лекарств продукт

    Жена предполагаемого насильника нянь из Подмосковья исчезла

    Пассажир круизного лайнера напал на попутчика, был снят с корабля и поехал домой без семьи

    Захарова ответила генералу Кукуле

    Между Москвой и Подмосковьем запустят 12 новых автобусных маршрутов

    Перечислены семь появляющихся на коже симптомов серьезных заболеваний

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости