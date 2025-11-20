Экономика
13:19, 20 ноября 2025Экономика

В России определили самый популярный люксовый автомобиль

«Автостат»: Самым популярным люксовым автобрендом в России оказался Rolls-Royce
Кирилл Луцюк

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В России в октябре 2025 года продали 62 новых люксовых автомобиля. Об этом сообщает «Автостат».

Достигнутый результат оказался на 27 процентов выше прошлогоднего, когда речь шла о 49 реализованных машинах.

В прошлом месяце самым популярным автомобилем класса luxury стал Rolls-Royce, который купили в количестве 26 штук. На втором месте расположился Bentley с результатом в 13 штук. Столько же проданных экземпляров пришлось на Lamborghini.

Кроме того, в октябре реализовали пять новых автомобилей Ferrari, три — Aston Martin и два — Maserati.

Всего с января по октябрь 2025 года в России продали 573 новых люксовых автомобиля. Это на 26 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В конце октября сообщалось, что убытки британского производителя люксовых автомобилей Aston Martin за III квартал 2025 года до уплаты налогов составили около 106,9 миллиона фунтов стерлингов (примерно 144 миллиона долларов). Причиной такой динамики стали, с одной стороны, пошлины США, а с другой — очень слабый спрос в Китае.

