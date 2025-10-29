Экономика
14:12, 29 октября 2025Экономика

Производитель люксовых автомобилей столкнулся с колоссальными убытками

Reuters: Убытки Aston Martin составили около 144 миллионов долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Убытки британского производителя люксовых автомобилей Aston Martin за III квартал 2025 года до уплаты налогов составили около 106,9 миллионов фунтов стерлингов (примерно 144 миллиона долларов). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на документы компании.

При этом аналитики предполагали, что убытки достигнут 99 миллионов фунтов стерлингов. Причиной такой динамики стали, с одной стороны, пошлины США, а с другой — очень слабый спрос в Китае. В такой ситуации компания решила сократить расходы на разработку новых автомобилей на 300 миллионов фунтов стерлингов. С начала года акции этого автогиганта рухнули примерно на 40 процентов.

Агентство Bloomberg отметило, что за III квартал 2025 года компания поставила 1 тысячу 430 автомобилей. Это на 13 процентов меньше, чем годом ранее. Сильнее всего спрос просел в Великобритании. Там оптовые объемы продаж сократились почти на треть.

По итогам сентября в России был продан всего один автомобиль Aston Martin. Всего же за первый месяц осени удалось реализовать 63 новых автомобиля класса luxury. Самым популярным брендом в сегменте оказался Bentley — 21 проданный экземпляр. Следом идет Rolls-Royce с результатом в 19 купленных штук. На третьем месте расположился Lamborghini, который реализовали в количестве 17 единиц. Кроме того, россияне купили пять новых автомобилей Ferrari.

