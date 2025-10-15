Экономика
12:43, 15 октября 2025Экономика

Назван самый популярный в России люксовый автомобиль

«Автостат»: Самым популярным люксовым автобрендом в России стал Bentley
Кирилл Луцюк

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

По итогам первого месяца осени в России продали 63 новых автомобиля класса luxury. Об этом сообщило агентство «Автостат».

Достигнутый результат в полтора раза превысил показатели сентября 2024 года, когда было реализовано 43 таких машины.

Самым популярным брендом в сегменте оказался Benley — 21 проданный экземпляр. Следом идет Rolls-Royce с результатом в 19 купленных штук. На третьем месте расположился Lamborghini, который реализовали в количество 17 единиц. Кроме того, россияне купили пять новых автомобилей Ferrari и один Aston Martin.

Что касается модельного рейтинга, то здесь лидером стал кроссовер Lamborghini Urus, который в сентябре разошелся тиражом в 15 машин. Rolls-Royce Cullinan оказался на втором месте.

Отмечается, что с января по сентябрь в России удалось продать 511 новых люксовых автомобилей. Это на 26 процентов больше, если сравнивать с аналогичным показателем прошлого года.

Согласно прогнозам Минпромторга, по итогам 2025 года продажи новых автомобилей могут сократиться на четверть, дойдя до 1,3-1,4 миллиона единиц.

    Все новости