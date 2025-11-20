Видео со словами Зеленского о признании Крыма российским удалили с сайта

Телеканал Львова удалил видео со словами Зеленского о признании Крыма российским

Видео со словами президента Украины Владимира Зеленского о признании Крыма российским удалили с сайта львовского телеканала «Первый западный», пишет РИА Новости.

Под видео также разместили текст, где упоминалось о бегстве окружения Зеленского за рубеж на фоне скандала с коррупцией, связанного с бизнесменом Тимуром Миндичем.

При этом телеканал не делал публичных заявлений о том, подвергался ли он взлому.

Ранее сообщалось, что в ролике, опубликованном на сайте СМИ 19 ноября, украинский президент говорит о том, что страна готова признать Донецк, Луганск и Крым российскими территориями при условии, что Москва официально согласится считать Киев победителем в военном конфликте.