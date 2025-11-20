Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:56, 20 ноября 2025Бывший СССР

Видео со словами Зеленского о признании Крыма российским удалили с сайта

Телеканал Львова удалил видео со словами Зеленского о признании Крыма российским
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Видео со словами президента Украины Владимира Зеленского о признании Крыма российским удалили с сайта львовского телеканала «Первый западный», пишет РИА Новости.

Под видео также разместили текст, где упоминалось о бегстве окружения Зеленского за рубеж на фоне скандала с коррупцией, связанного с бизнесменом Тимуром Миндичем.

При этом телеканал не делал публичных заявлений о том, подвергался ли он взлому.

Ранее сообщалось, что в ролике, опубликованном на сайте СМИ 19 ноября, украинский президент говорит о том, что страна готова признать Донецк, Луганск и Крым российскими территориями при условии, что Москва официально согласится считать Киев победителем в военном конфликте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путину доложили о переходе Купянска под контроль России

    Депутат правящей партии Украины отказался приходить на встречу с Зеленским

    Видео со словами Зеленского о признании Крыма российским удалили с сайта

    Герасимов рассказал о состоянии сдающихся в плен военных ВСУ

    В Словакии назвали условие мира на Украине

    Путин назвал число заблокированных батальонов ВСУ в Купянске

    В Белом доме рассказали о настроении министра армии США после встречи с Зеленским

    Бывший футболист сборной России назвал фаворита дерби между ЦСКА и «Спартаком»

    Герасимов сообщил о плане освобождения территории Донбасса и Новороссии

    В Раде дополнили слова Путина о преступлениях руководства Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости