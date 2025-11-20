Интернет и СМИ
Украинское СМИ опубликовало видео с признающим Крым российским Зеленским

Сайт канала «Первый западный» выложил ролик с заявлениями Зеленского о Крыме
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Alberto Gardin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

На сайте украинского телеканала «Первый западный» опубликовали видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский признает Крым российской территорией. На это обратило внимание РИА Новости.

В ролике, опубликованном на сайте СМИ 19 ноября, украинский президент говорит о том, что страна готова признать Донецк, Луганск и Крым российскими территориями при условии, что Москва официально согласится считать Киев победителем в военном конфликте. Кроме того, в видео, достоверность которого не установлена, Зеленский выдвинул президенту России Владимиру Путину «дополнительное условие», пожелав возглавить республику Крым.

Позднее ролик был удален. При этом украинский телеканал не комментировал произошедшее и не сообщал о взломе.

Ранее украинский телеканал «1+1» дорисовал слушателей в пустом зале на выступлении Зеленского в ООН. Уточнялось, что для этого использовали технологию искусственного интеллекта (ИИ).

