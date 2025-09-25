Интернет и СМИ
16:40, 25 сентября 2025Интернет и СМИ

Украинский телеканал дорисовал слушателей в пустом зале на выступлении Зеленского в ООН

Украинский канал «1+1» дорисовал с помощью ИИ слушателей Зеленского в зале ООН
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Украинский телеканал «1+1» дорисовал с помощью искусственного интеллекта (ИИ) слушателей в практически пустом зале, перед которым выступил президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Генеральной ассамблеи ООН 24 сентября. На это обратило внимание издание Life.ru.

Издание опубликовало кадр из эфира «1+1», на котором видно, что во время выступления президента Украины все места в зале заняты. «Людей добавили как на пустые, так и на занятые места. При этом те самые внимательные слушатели Зеленского даже не двигались», — отметил Life.ru.

24 сентября информационное агентство ТАСС опубликовало фото, сделанное его корреспондентом на месте, где проходило заседание. На нем можно заметить, что Зеленский выступал почти в пустом зале.

Ранее сообщалось, что президент Украины выступил на Генассамблее ООН в подобие костюма. На Зеленском была надета черная куртка с пиджачным воротником и рубашка того же цвета.

