Зеленский выступил на Генассамблее ООН в подобие костюма

Зеленский выступил на Генассамблее ООН в подобие костюма — куртке с воротником

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в официальном образе. Трансляция доступна на YouTube.

Он произнес речь на Генассамблее в подобие костюма, а именно черной куртке с пиджачным воротником. Он также надел рубашку того же цвета.

Ранее Владимир Зеленский на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций обратился к Китаю. Он обвинил Пекин в отсутствии активных действий по поддержанию мира.

В июне дизайнер Виктор Анисимов раскрыл правду о костюме Зеленского на саммите НАТО. Известно, что модельер разработал специально для украинского лидера целую капсульную коллекцию, в которую вошли классические рубашки, гольфы, футболки, френчи, куртки и другие предметы гардероба. Отмечается, что все вещи из линейки — черного цвета.