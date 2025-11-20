Мир
11:52, 20 ноября 2025МирЭксклюзив

Перспективы плана России и США по урегулированию украинского конфликта оценили

Политолог Асафов: В Турции и Венгрии могут знать о плане США по Украине
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

План России и США по урегулированию украинского конфликта, о котором сообщили западные СМИ, действительно может существовать в какой-то форме, допустил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Александр Асафов. Он также не исключил того, что главы Турции и Венгрии знают об этом плане.

«Пока что говорить о каком-то плане можно только с учетом очень больших допущений — мы пытаемся обсуждать слухи и предположения с отсылками на источники. Сейчас речь идет о якобы существующем плане из 28 пунктов, который является основным предложением США и был отвергнут Киевом. К этому плану прилагается министр армии США Дэниел Дрисколл, — напомнил политолог. — И, судя по всему, какое-то предложение у американцев действительно есть».

Это предложение, по оценке Асафова, может прямо противоречить всем вариантам, исходящим от коалиции желающих и президента Украины Владимира Зеленского, и основано на результатах встречи в Анкоридже. Политолог также допустил, что о существовании плана могут быть осведомлены Турция и Венгрия, от которых исходили похожие на опубликованные в СМИ предложения.

«Если такой план существует и США хотят вновь сосредоточиться на украинском направлении, то вполне возможно, что скоро мы увидим шаги в этом направлении. В том числе появление Дрисколла в Москве — он планировал встретиться с Зеленским 19 ноября, затем встречу перенесли, и потом он якобы должен отправиться в Москву. Если это произойдет, можно будет сделать определенные выводы», — заключил Асафов.

Ранее газета Financial Times писала, что в рамках предполагаемого плана по урегулированию конфликта на Украине США потребуют от Киева отказаться от Донбасса и признать русский язык. Кроме того, предполагается, что США должны будут свернуть военную помощь Вооруженным силам Украины и начать процесс сокращения войск.

