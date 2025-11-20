Забота о себе
05:01, 20 ноября 2025Забота о себе

Желающим попробовать двойное проникновение людям дали несколько советов

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: StockPhotoDirectors / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Алессандра Араужо заявила, что двойное проникновение требует согласия и техники, гарантирующей безопасность и удовольствие. В беседе с изданием Metropoles она дала несколько советов людям, которые желают попробовать эту сексуальную практику.

Как отметила Араужо, если не удастся найти партнеров для двойного проникновения, то одного из них можно заменить секс-игрушкой. Во время практики она призвала использовать большое количество смазки, особенно когда дело доходит до анального контакта. Специалистка уточнила, что лучше выбирать лубриканты на водной основе.

Также она призвала придумать стоп-слово, чтобы можно было его сказать, когда появятся боль и дискомфорт. «Гигиена крайне важна для предотвращения передачи бактерий между анусом и влагалищем. В идеале вагинальное проникновение должно осуществляться одним партнером, а анальное — другим», — добавила Араужо.

Ранее сексолог Бхавини Шназвали предупредила, что воздержание негативно сказывается на здоровье. Она утверждает, что секс позволяет взять под контроль артериальное давление.

