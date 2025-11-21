Бывший СССР
Белоруссия и Польша начали розыск диверсантов из Украины

МИД Белоруссии: Минск и Варшава разыскивают диверсантов — граждан Украины
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Kprm / Reuters

Белоруссия совместно с Польшей разыскивает двух граждан Украины, которые обвиняются в подрыве железной дороги. Об этом заявило Министерство иностранных дел Белоруссии, передает ТАСС.

По словам, пресс-секретаря белорусского МИД Руслана Варанкова, компетентные органы обеих стран проводят совместные мероприятия для установления местонахождения украинских граждан. Они, по его словам, въехали на территорию Белоруссии.

Совместно с Польшей, как добавил дипломат, отрабатываются контакты подозреваемых, а сами они в случае установления их местоположения будут задержаны.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что подрыв ведущей в сторону Украины железной дороги осуществили двое граждан Украины. Он уточнил, что после инцидента мужчины бежали из страны через пограничный пункт в Тересполе на границе с Белоруссией.

