Белоруссия и Польша начали розыск диверсантов из Украины

Белоруссия совместно с Польшей разыскивает двух граждан Украины, которые обвиняются в подрыве железной дороги. Об этом заявило Министерство иностранных дел Белоруссии, передает ТАСС.
По словам, пресс-секретаря белорусского МИД Руслана Варанкова, компетентные органы обеих стран проводят совместные мероприятия для установления местонахождения украинских граждан. Они, по его словам, въехали на территорию Белоруссии.
Совместно с Польшей, как добавил дипломат, отрабатываются контакты подозреваемых, а сами они в случае установления их местоположения будут задержаны.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что подрыв ведущей в сторону Украины железной дороги осуществили двое граждан Украины. Он уточнил, что после инцидента мужчины бежали из страны через пограничный пункт в Тересполе на границе с Белоруссией.