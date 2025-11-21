Экс-сотрудник СБУ Прозоров: Зеленский лично замешан в коррупционном скандале

Президент Украины Владимир Зеленский лично замешан в коррупционном скандале, произошедшем в республике. Громкое заявление об источниках дохода главы страны сделал бывший сотрудник Службы безопасности (СБУ) Василий Прозоров, его слова приводит ТАСС.

«Не может быть, чтобы схемы со стратегическими отраслями экономики, той же энергетикой, не были известны первому лицу», — усомнился экс-сотрудник СБУ.

По его словам, вероятно, Зеленский не отдавал никаких приказов лично, но, вероятно, являлся выгодополучателем от коррупционных схем.

«Судя по его приобретениям за рубежом, его вложениям и в недвижимость, и в землю, мы можем гвоорить, что Зеленский — миллиардер сейчас. Деньги заработать честным путем на Украине — это просто нереально», — подытожил Прозоров.

Ранее стало известно, что Киев внес существенные изменения в один из пунктов мирного плана США по урегулированию конфликта. Речь о положении, которое должно было помочь выявить коррупцию в правительстве страны.