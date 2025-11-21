Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:14, 21 ноября 2025Бывший СССР

Бывший сотрудник СБУ сделал громкое заявление о доходах Зеленского

Экс-сотрудник СБУ Прозоров: Зеленский лично замешан в коррупционном скандале
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский лично замешан в коррупционном скандале, произошедшем в республике. Громкое заявление об источниках дохода главы страны сделал бывший сотрудник Службы безопасности (СБУ) Василий Прозоров, его слова приводит ТАСС.

«Не может быть, чтобы схемы со стратегическими отраслями экономики, той же энергетикой, не были известны первому лицу», — усомнился экс-сотрудник СБУ.

По его словам, вероятно, Зеленский не отдавал никаких приказов лично, но, вероятно, являлся выгодополучателем от коррупционных схем.

«Судя по его приобретениям за рубежом, его вложениям и в недвижимость, и в землю, мы можем гвоорить, что Зеленский — миллиардер сейчас. Деньги заработать честным путем на Украине — это просто нереально», — подытожил Прозоров.

Ранее стало известно, что Киев внес существенные изменения в один из пунктов мирного плана США по урегулированию конфликта. Речь о положении, которое должно было помочь выявить коррупцию в правительстве страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта «большая победа» Зеленского в мирном плане США

    Выявлен готовивший теракты против российских военнослужащих

    В Белом доме подтвердили отставку Келлога

    В России решили избавиться от квартиры уехавшей из страны солистки Мариинского театра

    Бывший сотрудник СБУ сделал громкое заявление о доходах Зеленского

    Самую красивую девушку мира едва не выгнали с конкурса «Мисс Вселенная» перед победой

    Раскрыты новые детали об использованном в стрельбе по певцу Талькову револьвере

    Киев исключил из мирного плана США один важный пункт

    В Америке раскрыли главный признак падения ВСУ

    Одна из жертв Джеффри Эпштейна рассказала о странной форме его пениса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости