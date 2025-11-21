Звезда Enigma захотел записать песню с Лепсом

Солист культовой группы Enigma Эндрю Дональдс заявил о желании спеть с Лепсом

Вокалист ямайского происхождения Эндрю Дональдс, известный по работе в музыкальном эмбиент-коллективе Enigma, хотел бы записать песню с советским и российским эстрадным певцом Григорием Лепсом. Его слова передает ТАСС.

Артист, который ранее уже сотрудничал с композитором и музыкальным продюсером Максимом Фадеевым, сообщил, что открыт к новым коллаборациям с российскими артистами. По словам Дональдса, он бы хотел записать совместный трек с певцом Григорием Лепсом.

23 ноября Дональдс выступит в концертном зале «Москва», а 25 ноября выйдет на сцену в петербургском клубе А2.

В 2009 году стало известно, что компания «Гала Рекордз» сообщила о ложном концерте немецкого музыкального проекта Enigma в Москве.