Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
16:31, 21 ноября 2025Культура

Звезда Enigma захотел записать песню с Лепсом

Солист культовой группы Enigma Эндрю Дональдс заявил о желании спеть с Лепсом
Андрей Шеньшаков

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Вокалист ямайского происхождения Эндрю Дональдс, известный по работе в музыкальном эмбиент-коллективе Enigma, хотел бы записать песню с советским и российским эстрадным певцом Григорием Лепсом. Его слова передает ТАСС.

Артист, который ранее уже сотрудничал с композитором и музыкальным продюсером Максимом Фадеевым, сообщил, что открыт к новым коллаборациям с российскими артистами. По словам Дональдса, он бы хотел записать совместный трек с певцом Григорием Лепсом.

23 ноября Дональдс выступит в концертном зале «Москва», а 25 ноября выйдет на сцену в петербургском клубе А2.

В 2009 году стало известно, что компания «Гала Рекордз» сообщила о ложном концерте немецкого музыкального проекта Enigma в Москве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп отвел России и Украине срок для достижения мира

    В российском регионе захотели полностью запретить вейпы

    Расчленившей рэпера Картрайта жене вызвали скорую

    Узнавшая о страшном диагнозе Ким Кардашьян рассказала о своем состоянии

    Петербуржцев обвинили в выбрасывании тряпок в унитазы

    ЦБ снизил прогноз по прибыли российских банков

    Раскрыты опасные последствия бесконтрольного приема антибиотиков

    США захотели создать орган во главе с Трампом для контроля за перемирием на Украине

    США захотели привлечь посредников для урегулирования на Украине

    В Конгрессе США пообещали инициировать импичмент Трампу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости