Глава Пентагона потерял доверие

Politico: В Белом доме не доверяют главе Пентагона Хегсету в передаче посланий

Главе Пентагона Питу Хегсету не доверяют в вопросе передачи важных посланий, особенно в отношении России и Украины. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме сообщает журнал Politico.

«Хегсету не очень доверяют в плане передачи этих посланий ключевым лидерам», — сказал собеседник издания.

При этом с положительной стороны зарекомендовал себя министр армии США Дэниел Дрисколл, близкий к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу. «Отношения Дэна с Джей Ди, безусловно, помогли ему получить эту должность, но весь его успех был обусловлен заслугами», — добавил источник.

Ранее Белый дом заявил, что Дрисколл настроен оптимистично по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 20 ноября.