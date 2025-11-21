Мир
16:28, 21 ноября 2025Мир

Глава Пентагона потерял доверие

Politico: В Белом доме не доверяют главе Пентагона Хегсету в передаче посланий
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Пит Хегсет

Пит Хегсет. Фото: Andrew Harnik / Pool / Reuters

Главе Пентагона Питу Хегсету не доверяют в вопросе передачи важных посланий, особенно в отношении России и Украины. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме сообщает журнал Politico.

«Хегсету не очень доверяют в плане передачи этих посланий ключевым лидерам», — сказал собеседник издания.

При этом с положительной стороны зарекомендовал себя министр армии США Дэниел Дрисколл, близкий к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу. «Отношения Дэна с Джей Ди, безусловно, помогли ему получить эту должность, но весь его успех был обусловлен заслугами», — добавил источник.

Ранее Белый дом заявил, что Дрисколл настроен оптимистично по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 20 ноября.

    Все новости