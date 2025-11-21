Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:18, 21 ноября 2025Бывший СССР

Главком ВСУ отчитался перед генералом бундесвера

Главком ВСУ Сырский отчитался перед генералом Бройером о ситуации на фронте
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский отчитался перед генералом бундесвера Карстеном Бройером о ситуации на фронте. Об этом украинский главком сообщил в своем Telegram-канале.

«Рассказал о текущей ситуации в районах ведения боевых действий (...) Приоритетом остается укрепление воздушного щита нашего государства», — написал Сырский.

Также главком ВСУ поблагодарил Германию за оказанную Украине помощь.

Ранее сообщалось, что ВСУ в последние 1,5 месяца боев потеряли в Купянске Харьковской области наиболее боеспособные подразделения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отказ от НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими. О чем говорится в мирном плане США по Украине?

    В России одобрили повышение исполнительского сбора за взыскание долгов

    Небензя заявил о запрете Зеленского признавать потери городов

    США перенаправили миллионы долларов из помощи Украине в производство минералов

    В России заявили об отсутствии у Европы денег на Украину

    В США назвали ожидаемую дату подписания Зеленским мирного плана по Украине

    Россиян предупредили о простом симптоме «тихого убийцы» организма

    В Литве с нового года введут налог на оборону

    Главком ВСУ отчитался перед генералом бундесвера

    Силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА над двумя российскими регионами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости