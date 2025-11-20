Бывший СССР
Силовики сообщили о потере ВСУ боеспособных сил под Купянском

ТАСС: ВСУ потеряли в Купянске наиболее боеспособные подразделения
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в последние 1,5 месяца боев потеряли в Купянске Харьковской области наиболее боеспособные подразделения. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на представителя российских силовых структур.

«Свои наиболее боеспособные подразделения ВСУ уничтожили в Купянске, в особенности — элиту БПЛА и спецназ. Есть очень большие потери также среди хорошо подготовленной пехоты», — рассказал собеседник агентства.

Ранее президент России Владимир Путин во время совещания заявил, что украинские бойцы должны иметь возможность сложить оружие и сдаться в плен. Доложить о том, как выполняется данная задача, глава государства предложил начальнику Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерию Герасимову.

В начале встречи Герасимов заявил о том, что Купянск в ходе специальной военной операции был взят под полный контроль ВС РФ.

