Путин поручил обеспечить бойцам ВСУ возможность сдаться

Путин: Военные ВСУ должны иметь возможность сложить оружие и сдаться в плен
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил, что украинские бойцы должны иметь возможность сложить оружие и сдаться в плен. Об этом он отметил во время совещания с военными в четверг, 20 ноября, пишет ТАСС.

Доложить о том, как выполняется данная задача глава государства приказал начальнику Генерального штаба ВС России Валерию Герасимову.

«Валерий Алексеевич, просил бы также доложить, удается ли создать условия, как я и просил для того, чтобы военнослужащие Вооруженных сил Украины имели возможность сложить оружие и сдаться в плен», — обратился к Герасимову Путин.

Ранее российский военный рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины, окруженные в Красноармейске (украинское название — Покровск), ослабевают. Наводчик-оператор танка Илья Кибардин рассказал, что у противника стало намного меньше беспилотных летательных аппаратов.

До этого сообщалось, что в Красноармейске переодевшихся в гражданское бойцов ВСУ взяли в плен.

