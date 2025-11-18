Россия
12:51, 18 ноября 2025Россия

Переодевшихся в гражданскую одежду бойцов ВСУ взяли в плен

МО России: В Красноармейске переодевшихся в гражданское бойцов ВСУ взяли в плен
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: «Известия»

В Красноармейске (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР) двух бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), переодевшихся в гражданскую одежду, взяли в плен. Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО) России, передает ТАСС.

В ведомстве пояснили, что задержание провели военнослужащие из группировки «Центр».

Украинских бойцов обнаружили в одном из многоквартирных домов микрорайона Лазурный. Там они прятались в украденных вещах.

Пленники признались, что занимались мародерством в квартирах, покинутых жителями Красноармейска.

До этого пленный украинский военный Петр Гай рассказал, что их заставляли стрелять в гражданских в Красноармейске.

Еще раньше пленный военный 42-й бригады ВСУ Иван Савич поделился, что командиры дают неисполнимые приказы.

