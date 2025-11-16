Бывший СССР
Пленный военный ВСУ назвал приказы командиров неисполнимыми

Пленный Савич рассказал, что командиры ВСУ дают неисполнимые приказы
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Пленный военный 42-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Савич рассказал, что командиры дают неисполнимые приказы. Видео его рассказа опубликовало Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Он рассказал, что был пленен под Красноармейском (российское название Покровска). По его словам, командование ВСУ дает неисполнимые приказы просто для того, чтобы военные погибали. Савич отметил, что после прибытия на позицию у него очень скоро возникло желание поскорее сдаться в плен. Он сдался, как только российские войска начали штурмовать его окоп.

Ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что украинские дети должны учиться воевать с самого рождения. «Когда стоит вопрос нации и выживания, каждый ребенок должен начинать с самого нуля, чтобы научиться защищать себя и свою родину», — отметил он.

До этого украинский военнопленный Александр Самодай, служивший в 155-й отдельной механизированной бригаде, рассказал, что командиры ВСУ вели себя бесчеловечно по отношению к подчиненным. Он назвал президента Украины Владимира Зеленского вором и лживым человеком и призвал солдат ВСУ сдаваться в плен, чтобы выжить.

