23:36, 15 ноября 2025Бывший СССР

Генерал ВСУ призвал учить воевать украинских детей с самого рождения

Генерал Кривонос: Украинские дети должны учиться воевать с самого рождения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Украинские дети должны учиться воевать с самого рождения. Об этом заявил генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос, передает RT.

«Когда стоит вопрос нации и выживания, каждый ребенок должен начинать с самого нуля, чтобы научиться защищать себя и свою родину», — отметил он. По его словам, если этого не делать, то Украина деградирует, как Европа.

Ранее пленный Павел Котляров заявил, что украинские власти угрожают детям, родственники которых отказываются служить в ВСУ.

До этого Минобороны сообщило, что окруженные в котле военнослужащие украинских войск начали сдаваться в плен. Один из отказавшихся сражаться солдат заявил, что решил не продолжать оборонять вверенные ему позиции, так как его предал командир.

