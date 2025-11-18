Пленный боец Гай: Военным ВСУ приказали стрелять в гражданских в Красноармейске

Военным Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказали переодеться в гражданскую одежду и стрелять в мирных граждан. Об этом рассказал пленный боец ВСУ Петр Гай, передает РИА Новости.

По его словам, задача заключалась в том, чтобы стрелять по всем, кто покидает Покровск (российское название — Красноармейск). Гай добавил, что штатскую одежду украинские военные нашли в квартирах мирных жителей Красноармейска, когда занимались мародерством. Однако им пришлось сдаться с приходом российских сил.

Ранее пленный военный 42-й бригады ВСУ Иван Савич рассказал, что командиры дают неисполнимые приказы. Савич отметил, что после прибытия на позицию у него очень скоро возникло желание поскорее сдаться в плен. Он сдался, как только российские войска начали штурмовать его окоп.

До этого боец ВСУ Вадим Закусило сдался в российский плен, поняв, что у Украины закончатся люди, прежде чем им удастся занять город Красноармейск. По его словам, на позиции в Красноармейск их заводили дронами и рацией, не давая ни еды, ни воды.