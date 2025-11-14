Бывший СССР
Украинский пленный признал нехватку бойцов ВСУ для взятия Красноармейска

Украинский пленный заявил, что Киеву не хватит людей взять Покровск
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Боец ВСУ Вадим Закусило сдался в российский плен, поняв, что у Украины закончатся люди, прежде чем им удастся занять город Покровск (российское название — Красноармейск). Об этом он сообщил на видео, опубликованном Минобороны РФ.

«Я сразу сдался в плен. Просто я понял, у нас будет очень много потерь. Людей просто не хватит победить. Вот как ни старайся побегать, как ни старайся воевать, ну не возьмем этот Покровск», — отметил он.

По словам пленного, на позиции в Красноармейск их заводили дронами и рацией, не давая ни еды, ни воды. Когда военные попытались сдаться передовому отряду, те же самые украинские дроны атаковали их. В итоге Закусило все же удалось сдаться в плен российским бойцам и выжить.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины потеряли в Красноармейске группировку из нескольких тысяч человек. При этом лишь небольшая часть сил украинской армии успела отойти в город-спутник Димитров (украинское название — Мирноград).

Накануне западные СМИ написали, что в Вооруженных силах Украины считают, что у Киева нет достаточного количества ресурсов для удержания Красноармейска.

