Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:31, 21 ноября 2025Интернет и СМИ

Гоблин пожаловался на испортившуюся черную икру

Блогер Пучков заявил, что раньше черная икра была вкуснее
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, пожаловался на то, что черная икра испортилась. Об этом он порассуждал в эфире радио Sputnik, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Икра черная нынешняя, кстати, так сильно отличается от того, что было в детстве, что ее есть невозможно. По мне она теперь невкусная. Неправильно солят», — посетовал Гоблин.

Переводчик добавил, что при этом красная икра, по его мнению, стала вкуснее, чем была в его детстве.

Ранее популярная российская блогерша Наташа Гасанханова призналась, что устала от черной икры. По ее словам, она ела много этого продукта в детстве. Гасанханова также добавила, что мать заставляла ее есть икру ложками.

До этого американская телезвезда Жизель Брайант рассказала, что съела на первом свидании блюдо за два миллиона рублей. Она уточнила, что речь шла о тако с лобстером и черной икрой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина высказалась о мирном плане Трампа на заседании СБ ООН

    Орбан объявил о моменте истины для ЕС

    В России мать не вернувшегося с СВО бойца лишили пенсии

    Врач призвал отказаться от трех популярных добавок в кофе

    Таксисты-мигранты устроили беспорядки на российском автовокзале

    Гоблин пожаловался на испортившуюся черную икру

    Курс биткоина резко опустился

    В Госдуме оценили взятие под контроль Купянска

    Международный аэропорт России ввел ограничения на полеты

    В тундре на севере России пропала семья с четырьмя маленькими детьми

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости