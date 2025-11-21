Экономика
20:45, 21 ноября 2025Экономика

Стало известно о главном запросе живущих в городах россиян

October Group: Тишина стала ключевым элементом комфортной жизни в городе
Виктория Клабукова

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Главным запросом россиян, проживающих в городах, стала потребность в тишине. Это демонстрирует статистика девелопера October Group. Материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

За последние года россияне стали сильнее нуждаться в акустическом комфорте, озеленении и ощущении приватности. В понимании 61 процента граждан тишина означает отсутствие шума от машин, клаксонов и уличных работ. Больше половины опрошенных также упоминают гул от соседей, а 18 процентов — считают тишину необходимым условием для работы в удаленном режиме, что говорит об особенностях планировки и акустики в квартире.

По данным аналитиков, интерес к тихим пространствам в пределах города вырос в 2,2 раза. Спрос на тихие дворы поднялся на 123 процента, а приватные пространства поблизости с домом в качестве критерия отбора называют на 70 процентов чаще.

Вместе с тем выросла потребность и в тишине внутри квартиры. С каждым годом звукоизоляцией соотечественники интересуются все больше — только за последний год число запросов по шумоподавлению в доме увеличилось на 21 процент. За последние три года к теме здорового сна и восстановления организма россияне стали проявлять интерес на 205 процентов чаще. На тихую рабочую обстановку при выборе квартиры стали обращать внимание чаще на 57 процентов.

Помимо бытового удобства, тишина обеспечивает состояние защищенности. С приватностью и безопасностью тишину связывает 43 процента россиян, говоря о квартире как о пространстве, защищенном от посторонних людей. Для 33 процентов дом является местом, свободном от лишних социальных контактов, где хозяин может быть собой. Экология также имеет место: спокойствие от городской суеты и наличие зеленых насаждений считает важным 51 процент граждан.

Ранее была описана квартира мечты зумера. Представители поколения Z прежде всего хотят видеть в своем жилище гибкую планировку, отдельную рабочую зону и устройства с функциями «smart».

