Известный российский боец поп-ММА поплатился за гимн Украины

В Москве на 10 суток арестован поп-ММА боец Кулинский, спевший украинский гимн

Известный российский поп-боец ММА Артур Кулинский поплатился за то, что спел украинский гимн. Об этом «Ленте.ру» рассказали в судах общей юрисдикции Москвы.

Тимирязевский районный суд признал его виновным по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики экстремистской организации»). Он арестован на 10 суток.

По информации Telegram-канала Shot, в октябре он спел гимн Украины и выкрикнул русофобский лозунг, а также специально на камеру зиговал и кричал нацистские лозунги. Спустя некоторое время он извинился перед участниками специальной военной операции (СВО) и правоохранительными органами. Он объяснил, что обиженная на него девушка подсыпала ему в алкоголь запрещенные вещества, из-за которых он все это наговорил. По словам Кулинского, он не поддерживает ни нацизм, ни Украину.

