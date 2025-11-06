Культура
14:09, 6 ноября 2025Культура

Против Icegergert возбудили дело из-за воровского тоста на концерте

Против рэпера Icegergert возбудили административное дело из-за воровского тоста
Ольга Коровина

Кадр: GAZ LIVE / YouTube

Против популярного рэпера Icegergert (настоящее имя — Георгий Гергерт) возбуждено административное дело после произнесения лозунга движения «АУЕ» («Арестантское уголовное единство» признано экстремистским и запрещено на территории РФ) на концерте в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру.

Артисту грозит до 15 суток ареста за правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ («пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики экстремистской организации»). Отмечается, что Гергерт признал свою вину.

Ранее Icegergert извинился за то, что во время концерта произнес тост, который закончил фразой «Жизнь ворам». По словам артиста, он произнес фразу, абсолютно не подумав. Он также подчеркнул, что не поддерживает никакие запрещенные организации и любит Россию.

Сообщалось также, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил отправить Icegergert в армию. Он уточнил, что служба поможет переосмыслить ценности артисту, который «воспевает криминальную романтику».

