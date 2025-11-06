Культура
10:25, 6 ноября 2025

Icegergert предложили уйти в армию после воровского тоста на концерте

Глава ФПБК Бородин: Рэпер Icegergert должен отправиться в армию
Ольга Коровина
Icegergert

Icegergert. Кадр: GAZ LIVE / Youtube

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин предложил отправить в армию популярного российского рэпера Icegergert (настоящее имя — Георгий Гергерт). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Общественник напомнил, что исполнитель выкрикнул лозунг движения «АУЕ» («Арестантское уголовное единство» признано экстремистским и запрещено на территории РФ) на концерте в Москве, а затем записал видео с извинениями.

«У нас в последнее время сначала наговорят ерунды, потом понимают, что вошли не в ту дверь, и начинают ролики писать: "Извините, простите". Считаю, долг Родине нужно отдать, как все мы отдали», — подчеркнул Бородин. Он добавил, что служба в армии поможет переосмыслить ценности артисту, который «воспевает криминальную романтику».

Ранее Icegergert извинился за то, что во время концерта произнес тост, который закончил фразой «Жизнь ворам». По словам артиста, он произнес фразу, «абсолютно не подумав». Он также подчеркнул, что не поддерживает никакие запрещенные организации и любит Россию.

2 ноября сообщалось, что Icegergert вызывают в прокуратуру, ему грозит 15 суток ареста за произнесенный на концерте тост. Исполнитель должен явиться в ведомство, чтобы против него возбудили административное дело по статье 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций»).

