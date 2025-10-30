Культура
14:31, 30 октября 2025

Популярный российский рэпер извинился за воровской тост на концерте

Рэпер Icegergert извинился за воровской тост на концерте в Москве
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Популярный российский рэпер Icegergert (настоящее имя — Георгий Гергерт) извинился после того, как он выкрикнул лозунг движения «АУЕ» («Арестантское уголовное единство» признано экстремистским и запрещено на территории РФ) на концерте в Москве. Видео опубликовано в его аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам артиста, он произнес фразу, «абсолютно не подумав». «Я выпивал и позволил себе лишнего», — сказал Гергерт. Он также подчеркнул, что не поддерживает никакие запрещенные организации и любит Россию.

Ранее сообщалось, что Icegergert грозит до 15 суток ареста после того, как в разгар выступления он предложил тост «Жизнь ворам». На инцидент обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, отметив, что летом МВД уже проверяло треки рэпера на предмет наличия в них пропаганды нацистской символики, символики экстремистских организаций и пропаганды наркотиков.

