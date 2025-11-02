Культура
Рэпера Icegergert вызвали в прокуратуру из-за воровского тоста

Shot: Рэпера Icegergert вызывают в прокуратуру, ему грозит 15 суток ареста
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Кадр: Telegram-канал ICEGERGERT

Рэпера Icegergert (настоящее имя — Георгий Гергерт) вызывают в прокуратуру, ему грозит 15 суток ареста за тост, в котором он произнес лозунг движения «АУЕ» («Арестантское уголовное единство» признано экстремистским и запрещено на территории РФ), сообщает Shot.

Сотрудник прокуратуры принес музыканту домой официальное уведомление, однако никто дверь не открыл, поэтому документ положили в почтовый ящик, а копию разместили в двери.

Исполнитель должен явиться в ведомство, чтобы против него возбудили административное дело по статье 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций»).

Если рэпер проигнорирует уведомление прокуратуры, то против него также возбудят административное дело по статье 17.7 КоАП РФ («Невыполнение законных требований прокурора»), за что предусмотрен штраф 1500 рублей.

Ранее Icegergert извинился за то, что во время концерта произнес тост, который закончил фразой «Жизнь ворам». По словам артиста, он произнес фразу, «абсолютно не подумав». Он также подчеркнул, что не поддерживает никакие запрещенные организации и любит Россию.

