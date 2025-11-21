Мир
23:31, 21 ноября 2025Мир

На Западе вспомнили предсказание Жириновского из-за ситуации на Украине

Профессор Дизен: НАТО может уничтожить Украину, как предсказывал Жириновский
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что НАТО может уничтожить Украину. Об этом он написал в социальной сети Х.

Дизен напомнил, что о возможном уничтожении Украины говорил еще Владимир Жириновский. «Жириновский еще в 2006 предупреждал украинцев: НАТО может заманить и уничтожить их», — отметил он.

Профессор добавил, что Североатлантический альянс может использовать Киев как поле боя с Москвой.

Ранее Жириновский предсказал встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа для обсуждения пути Украины. Он предположил, что часть украинских земель перейдет под контроль России, а после этого Вашингтон и Москва восстановят отношения.

