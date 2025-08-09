Россия
14:02, 9 августа 2025Россия

В России вспомнили предсказание Жириновского о переговорах Путина и Трампа

Основатель ЛДПР Жириновский предсказал встречу Путина и Трампа
Олег Давыдов
СюжетПереговоры Путина и Трампа

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский предсказал встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом вспомнил Telegram-канал «Пул N3», опубликовавший фрагмент передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым», в эфире которой политик предрек переговоры глав государств.

Жириновский рассказал, что Путин и Трамп встретятся, чтобы обсудить судьбу Украины. По мнению политика, итогом переговоров станет то, что часть украинских земель перейдет под контроль России.

Основатель ЛДПР добавил, что в результате США смогут восстановить отношения с Россией. «Но при этом он (Трамп — прим. "Ленты.ру") будет доить Европу, душить ее, потому что она ему ненавистна», — уточнил он.

Встреча Путина и Трампа состоится 15 августа на Аляске. Новость о предстоящих переговорах попала на первые полосы мировых СМИ.

Ранее портал «Царьград» опубликовал другое пророчество Жириновского. Уточнялось, что политик предсказывал осложнение ситуации на Кавказе.

