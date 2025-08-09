Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:49, 9 августа 2025Интернет и СМИ

Новость о встрече Путина и Трампа на Аляске оказалась на первых полосах мировых СМИ

Новость о встрече Путина и Трампа на Аляске оказалась на первых полосах СМИ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Aksyonov / Globallookpress.com

Новость о встрече Путина и Трампа на Аляске оказалась на первых полосах мировых СМИ. Сообщения опубликовали издания New York Times, The Hill, Newsweek, Bloomberg, The Guardian, телеканалы CNN, Sky News и другие.

Sky News предлагает ознакомиться с последними новостями по теме встречи, заявлениями Трампа и аналитикой по поводу возможных результатов саммита. CNN в статье о встрече цитирует в том числе более раннюю новость The Wall Street Journal о том, что Москва якобы готова на остановку конфликта, если Украина выведет войска с территории ДНР, а также приводит реакции Киева и европейских лидеров.

The Guardian напомнило слова американского лидера перед анонсом встречи о том, что окончание конфликта будет включать «некоторый обмен территориями».

«Личная встреча с Путиным — это рискованная игра для президента США, который в ходе предвыборной кампании обещал быстро положить конец войне, но его усилия постоянно сталкивались с препятствиями», — прокомментировало новость агентство Bloomberg.

Ранее Трамп рассказал, что его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным состоится уже на следующей неделе, 15 августа. Незадолго до этого политик, не называя место проведения готовящихся переговоров, заявил, что вскоре оно станет «очень популярным по многим причинам».

Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что встреча пройдет на Аляске. По словам политика, ближайшие дни пройдут в активном и напряженном обсуждении параметров встречи лидеров России и США, это будет непростой процесс.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп анонсировал встречу с Путиным. Она состоится на Аляске 15 августа

    В поселках на Камчатке началась уборка улиц от вулканического пепла

    Новость о встрече Путина и Трампа на Аляске оказалась на первых полосах мировых СМИ

    Ушаков раскрыл тему предстоящих переговоров Трампа и Путина

    Российский военный рассказал о дефиците пехоты ВСУ на покровском направлении

    Марочко рассказал о планах российских военных в ДНР

    На Западе указали на панику Киева из-за предстоящей встречи Путина и Трампа

    Ушаков заявил об активной проработке параметров встречи на Аляске

    Трампа пригласили приехать в Россию после встречи с Путиным на Аляске

    Стало известно о планах администрации Байдена выгнать из НХЛ Овечкина и других россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости