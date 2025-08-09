Новость о встрече Путина и Трампа на Аляске оказалась на первых полосах мировых СМИ

Новость о встрече Путина и Трампа на Аляске оказалась на первых полосах СМИ

Новость о встрече Путина и Трампа на Аляске оказалась на первых полосах мировых СМИ. Сообщения опубликовали издания New York Times, The Hill, Newsweek, Bloomberg, The Guardian, телеканалы CNN, Sky News и другие.

Sky News предлагает ознакомиться с последними новостями по теме встречи, заявлениями Трампа и аналитикой по поводу возможных результатов саммита. CNN в статье о встрече цитирует в том числе более раннюю новость The Wall Street Journal о том, что Москва якобы готова на остановку конфликта, если Украина выведет войска с территории ДНР, а также приводит реакции Киева и европейских лидеров.

The Guardian напомнило слова американского лидера перед анонсом встречи о том, что окончание конфликта будет включать «некоторый обмен территориями».

«Личная встреча с Путиным — это рискованная игра для президента США, который в ходе предвыборной кампании обещал быстро положить конец войне, но его усилия постоянно сталкивались с препятствиями», — прокомментировало новость агентство Bloomberg.

Ранее Трамп рассказал, что его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным состоится уже на следующей неделе, 15 августа. Незадолго до этого политик, не называя место проведения готовящихся переговоров, заявил, что вскоре оно станет «очень популярным по многим причинам».

Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что встреча пройдет на Аляске. По словам политика, ближайшие дни пройдут в активном и напряженном обсуждении параметров встречи лидеров России и США, это будет непростой процесс.

