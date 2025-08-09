На Западе раскрыли условие России к Украине для полного прекращения огня

WSJ: РФ готова прекратить огонь в обмен на вывод ВСУ со всей территории ДНР

Западное издание The Wall Street Journal раскрыло условие, которое Россия поставила Украине для полного прекращения огня. По информации источников, Москва готова пойти на остановку конфликта в обмен на вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) со всей территории Донецкой народной республики (ДНР).

«По словам официальных лиц, проинформированных о телефонном разговоре, (президент России Владимир) Путин сказал (спецпосланнику президента США Стиву) Уиткоффу, что согласится на полное прекращение огня, если Украина выведет войска из всей восточной части Донецкой области», — говорится в публикации.

Собеседник издания в Киеве сообщил, что украинская сторона в принципе не против подобного предложения, но с учетом полного прекращения огня.

Из разговоров осталось неясным, что Россия предлагает делать с Запорожской и Херсонской областями, которые ранее были заявлены как условия мирного урегулирования и вписаны в Конституцию РФ. Не уточняется, готова ли Россия в этих регионах заморозить текущую линию фронта или же в конечном итоге согласится вывести войска со всей территории.

Газета пишет, что после этого состоится второй этап, на котором Владимир Путин и Дональд Трамп согласуют окончательный мирный план, который позже будет обсужден с Владимиром Зеленским. В рамках этого предложения российский президент, по словам источников, пообещал, что его правительство примет закон, которым обязуется не нападать на Украину или Европу.

Это предложение побудило администрацию Трампа начать подготовку к саммиту с российским лидером, но европейские чиновники выразили скептицизм по поводу его осуществимости, отмечает издание. Пресс-секретарь Белого дома отказалась от комментариев, в Кремле на просьбы газеты о комментарии не ответили.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Москва и Вашингтон планируют заключить соглашение об урегулировании конфликта на Украине и закрепить в нем успехи России.