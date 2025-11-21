Из жизни
03:01, 21 ноября 2025Из жизни

Насильника поймали спустя 34 года после преступления благодаря его возлюбленной

В США преступника арестовали спустя 34 года благодаря бывшей возлюбленной
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: WMUR-TV / YouTube

В штате Нью-Гэмпшир, США, профессионального фотографа по имени Даррелл Лавуа арестовали за изнасилование 34-летней давности. Об этом сообщает WMUR.

Согласно версии следствия, в ноябре 1991 года Лавуа проник в дом подруги его тогдашней возлюбленной и спрятался. Когда девушка зашла в комнату, он набросился на нее, завязал глаза и изнасиловал, угрожая ножом.

После того как насильник ушел, девушка отправилась в больницу, чтобы засвидетельствовать произошедшее преступление. Она также обратилась в полицию, но не смогла описать внешность преступника даже примерно, поскольку не видела его. Кроме того, она рассказала об изнасиловании подруге.

Вскоре после этого девушка Лавуа нашла у него сумку, в которой лежали скотч, нож, тряпка и подобие балаклавы. Она заподозрила, что бойфренд напал на ее подругу, и сказала об этом полицейским. Те попросили Лавуа сдать образцы ДНК, однако он отказался. Дело заморозили.

Полицейские снова вышли на мужчину спустя 34 года. В этом им помогли передовые технологии сопоставления ДНК. Лавуа поймали. Он не признает себя виновным.

Ранее сообщалось, что в американском штате Джорджия поймали мужчину, который 30 лет назад изнасиловал пять женщин в Нью-Йорке. Ему грозит до 25 лет тюрьмы.

