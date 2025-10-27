Серийного насильника поймали через 30 лет

В американском штате Джорджия поймали мужчину, который 30 лет назад изнасиловал пять женщин в Нью-Йорке. Об этом пишет New York Post.

57-летнего Майкла Бенджамина взяли под стражу в четверг, 16 октября, в городе Коньерс. 22 сентября мужчину впервые задержали и взяли у него образцы ДНК. Проверка показала, что они совпадают с образцами ДНК серийного насильника, который нападал на женщин в нью-йоркском районе Куинс с 1995 по 1997 год.

От действий Бенджамина пострадали по меньшей мере пять женщин. Чаще всего он врывался в квартиры жертв, насиловал их и грабил. Одну девушку он изнасиловал под дулом пистолета в подъезде ее дома. Каждый раз преступник набрасывал на головы жертв простыни или предметы одежды, чтобы они не могли опознать его. Вскоре после последнего преступления Бенджамин перебрался в Джорджию.

Мужчина отказался признавать себя виновным. «Я этого не делал! Я ничего такого не делал, какие жертвы?!» — кричал он собравшимся у здания суда журналистам после первого заседания. При этом выяснилось, что на момент нападений в Нью-Йорке Бенджамин уже значился в списке людей, совершивших преступления против половой неприкосновенности, за попытку изнасилования, совершенную еще в 1990 году.

Мужчину привезли в Нью-Йорк, где пройдет основной процесс по его делу. Ему грозит до 25 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в США приговорили к пяти годам тюрьмы насильника, который инсценировал свою смерть, чтобы избежать суда. Николаса Алавердяна арестовали за надругательства над двумя девушками, совершенные в 2008 году.