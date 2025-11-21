Одна из жертв Джеффри Эпштейна рассказала о странной форме его пениса

Жертва Джеффри Эпштейна сравнила его половой орган с лимоном

Одна из жертв финансиста-педофила Джеффри Эпштейна рассказала о странной форме его пениса. Об этом сообщает New York Post.

По словам Рины О, половой орган Эпштейна имел странную форму, напоминающую лимон. «Он был крайне деформированным, некоторые описывали его как яйцевидный, но я считаю, что форма была больше похожа на лимон», — рассказала 46-летняя женщина в интервью ведущей Тине Браун.

В ходе гражданского иска 2009 года адвокаты стороны обвинения также задавали Эпштейну вопросы о строении его гениталий. В недавно опубликованной записи допроса юрист прямо спрашивает подсудимого: «Правда ли, что у вас яйцевидный пенис?» Допрос был прерван после возражений адвоката Эпштейна, однако юрист успел уточнить, что свидетель описывал пенис как «овальный, толстый в основании и тонкий к головке».

Рина О, которая утверждает, что стала жертвой Эпштейна и его ассистентки Гислейн Максвелл еще в 2000 году, высказала предположение, что комплексы из-за внешнего вида гениталий могли быть одной из причин его преступного поведения. «Их отношения с Максвелл были очень странными, я даже не думала, что у них мог быть роман», — добавила она.

