Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:54, 21 ноября 2025Ценности

Оксана Самойлова расстегнула надетую на голое тело куртку перед камерой

Блогерша Оксана Самойлова снялась в кожаных микрошортах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @samoylovaoxana

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова снялась в откровенном наряде. Соответствующие публикации появились в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 16,6 миллиона подписчиков.

37-летняя инфлюэнсерша предстала перед камерой в черных кожаных микрошортах. Также она расстегнула надетую на голое тело куртку и наклонилась, продемонстрировав часть обнаженной груди.

В то же время предпринимательница распустила гладко уложенные волосы и дополнила образ широкими очками в футуристическом стиле, чокером и массивной серебристой цепочкой.

Ранее Самойлова похвасталась фигурой в бикини.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о новом плане Трампа по Украине

    Путин согласился с предложениями Трампа по Украине

    В США решили избавиться от дома известного певца

    Россияне придумали роботов для сбора ягод

    Путин заявил о готовности России к мирным переговорам

    На Западе озадачились масштабами украинской коррупции

    Путин объяснил паузу в контактах с США

    Артемий Лебедев призвал не открывать границу с европейской страной

    Популярный бренд выпустил мужские трусы с необычной деталью на гениталиях

    Меган Маркл раскрыла причину любви к принцу Гарри

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости