Оксана Самойлова расстегнула надетую на голое тело куртку перед камерой

Блогерша Оксана Самойлова снялась в кожаных микрошортах

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова снялась в откровенном наряде. Соответствующие публикации появились в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 16,6 миллиона подписчиков.

37-летняя инфлюэнсерша предстала перед камерой в черных кожаных микрошортах. Также она расстегнула надетую на голое тело куртку и наклонилась, продемонстрировав часть обнаженной груди.

В то же время предпринимательница распустила гладко уложенные волосы и дополнила образ широкими очками в футуристическом стиле, чокером и массивной серебристой цепочкой.

Ранее Самойлова похвасталась фигурой в бикини.