Блогерша Оксана Самойлова похвасталась фигурой в бикини в бане

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова похвасталась фигурой в купальнике. Соответствующие публикации появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя предпринимательница отправилась на отдых в баню. На размещенных кадрах она предстала в черном бикини, которое состояло из топа-бандо и V-образных трусов. Кроме того, знаменитость надела серую панаму на голову и продемонстрировала черный лак на ногтях.

Также она показала кадры с детьми, подписав: «Идеальное воскресенье в идеальной бане».

В октябре Оксана Самойлова, которая подала на развод с мужем, рэпером Джиганом, оценила вероятность того, что она восстановит отношения.